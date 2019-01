Here are the Pine Bluff Commercial's All-King Cotton Classic Teams:

FIRST TEAM

Justin Rene – F – Long Beach Poly

Giordan Williams – F – Long Beach Poly

Ebuka Nnagbo – C - Park

Devonte Davis – G – Jacksonville

Kaleb Higgins – G Pine Bluff

SECOND TEAM

Jordan Maxwell – F – Jacksonville

Joe Phillips – C – Jacksonville

Torey Cargo – G – Landry Walker

Noah Hutchins – PG – Park

Gabe Taylor – G – Gulliver Prep

THIRD TEAM

Ryan Maxwell – F - Jacksonville

Gabe Williams – F – Columbus

Tijah McCary – G – Columbus

Peyton Watson – G – Long Beach Poly

Keyonjay Clark – G – Park

HONORABLE MENTION

Solomon Jones – F – Long Beach Poly

Caleb Hutchins – F – Park

Kevin Baker – F – Sam Houston

Shadon Green – G – Landry Walker

Chris Green – G – Sam Houston

Charles Harris – G – Pine Bluff