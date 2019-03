Crawford County

Philip Henry Christian, 13820 Oak Bower Road, Mulberry; Chapter 13.

Touria Sakine, 13820 Oak Bower Road, Mulberry; Chapter 13.

Michael L. Douglas, doing business as Professional Touch Lawn Care and Stephanie E. Douglas, dba SD Vinyl Creations, 3033 Highway 282, Van Buren; Chapter 7.

Matthew Coughran and Tonya Coughran, 843 Sunnyside Road, Van Buren; Chapter 7.

Franklin County

Danny R. Crouch Jr., 11130 Chickadee Lane, Ozark; Chapter 7.

Logan County

Shannon Lee Hunt and Bridgette Annette Hunt, aka Bridgette Davis, 575 Billy Jack Landing, New Blaine; Chapter 13.

Polk County

Reginald Jerome Skinner and Janice Faye Skinner, 164 Polk Road 721, Mena; Chapter 7.

Sebastian County

David B. Moore, 1312 Fresno St., Fort Smith; Chapter 7.

Christa Kay Reeves, aka Christa Kay Khilling, aka Christa Kay Lamora and Sheldon Lee Reeves, aka Shelley Ann Reeves, aka Shelley Ann Blakely, 7912 Joseph St., Fort Smith; Chapter 7.

Lawrence E. Bly and Dora S. Bly, aka Sue Bly, 4411 South R Circle, Fort Smith; Chapter 7.

Robert Reece White, 1716 Raleigh St., Fort Smith; Chapter 7.

Tonya D. Guess, 1400 Plumbark Drive, Greenwood; Chapter 7.

Brian P. Maguire, Jrand Angela M. Maguire, 1007 N St., Barling; Chapter 7.