Pine Bluff High School recently announced its 2020 graduates, according to Eric D. Mayfield, PBHS registrar/bookkeeper. The honorees include:

Valedictorian: Keenan Peet and Salutatorian: Ahmad Pace Jr.

Honor Graduates: Ethan White, Rabeya Rajoni, Sha’Kyia Winston, Bobby Turner Jr., David Woolfolk, Makiyah Mustiful, Alexis McDonald, Alexia Milton, Grace Swygert, Arianna Crandle, Shauwn Howell, Joshua Jimenez-Hunt, Damonte’ Johnson, Braylin Thompkins, Allison Jackson, Christopher Heard, Kimaryn West, Kaise Muldrow, Aliaderic Seahorn, Brandon Thomas, Eugene Boykins, Brian Evans, Jonathan Burgess, Aalicyah Moreno.

Graduates: Keunta Allen, Mar’Tavia Antwine, Aiyana Arnold, Emily Banes, Serenite Banister, Jacoby Bates, Calvin Battles, K’Yon Bearden, Catrease Beavers, Kavon Bledsoe, Devin Bohannon, Brenden Booth, Edward Borkins, Keonna Brewer, Martez Brown, Kadareun Brown, Isaiah Brown, Troy Buckhanan, Demetrius Bullard, Zachary Burkes, Latavia Burrell, Leodis Carroll, Tia Clayton, Shavarius Cole, Vic’kivyon Coleman, Isaiah Conway, Isaac Conway, Mya Cook, Moeriah Crawford, Khylah Cross, Chaleb Daniels, Omiri David, Martin Davis, Shaniqua Davis, Laron Dismuke, Donovan Dockett, Dakyian Drones, De’vontray Earl, Brelynn Eddington, Tyrah Elerby,

Sydney Fooster, Tyler Foots, Breunna Foster, Tumarcus Franklin, Jarrod Gibson, Beriah Goff, Jordan Goodwin, Je’la Gray, Jarvis Gray, Makaiya Green, Iesha Green, Ashanti Green, Tayveon Griffin, Daylon Hackett, Ashley Hamilton, Brandon Harbor, Taiveon Harris, O’nyah Harris, Kemyota Harris, Javionne Haywood, Ashawn Henry, Makiya Hines, Coydarius Holly, Corvius Holmes, Keontre Honorable, Trevon Honorable, Kaleigh Howard, Talah Hunter, Brandal Ingram,

Ja’keria Jackson, Keaira Jackson, Ledarrius Jackson, Takia Jackson, Tyrique Jackson, Terry Jasper, Erionna Johnson, Johneice Johnson, Michelle Johnson, Taylon Johnson, Tazoriah Johnson, Bryheem Jones, Najahwan Jones, Zion Jones, Roy Kearney, Yisha Kearney, Alliyah King, Justin Knight, Ja’Mya Knighten, Joshua Lacy, Nathaniel Lacy, Sean Lacy, Quan’terius Lee, Areis Lewis, Markevius Livingston, Patrick Lockett, Ariel Lowe, Daviana Malone, Kileo McCullouch, Joseph Miller, Lakirra Miller, Jaylon Montgomery, Charity Moorehead, Micah Murray, Kentrell Murry,

LaZavier Pace, Tynasia Parks, Zia Patrick, Kaitlyn Peterson, Chelsea Potter-Johnson, Kelly Prince, Katlin Pugh, Kelton Pugh, Melvin Redix, Keontae Reynolds, Tilton Rhodes, Melchesadeck Rice, Chantile Rivers, Keturah Roberts, Taylan Robinson, Jessika Robinson, Ashley Rockett, Ke’juan Rogers, Brionna Royal, Christopher Ruff, Asya Sanders, Asia Saulsberry, Demetria Scott, Trevon Shelby, Jaylon Shelton, Jamaal Sims, Javian Smith, Kavianna Smith, Logan Smith, Makayla Sombright, Jazzlynn Spears-Barnes, Jordan Spicer, Brandon Spratt, Brian Steward, Mariah Strawder, Malik Swygart, Felicia Tackett, Phyantashia Tanner, Elisha Taylor, Brianna Taylor,

Kendahl Taylor, Alayna Terry, Dreion Thomas, Duane Thomas, Tyrone Thomas, Alexandria Thompson, Keasia Thompson, Adam Trantham, Kaliyah Trotter, K’niyah Tyler, Gary Tyler III, Madyson Warrior, Chaniyah White, Makayla Whitty, Cierra Williams, Jaylen Williams, KaDarious Williams, Kavon Williams, Amaury Williams, Mariyah Williams, Rolonda Willis, China Wine, Shamaya Womack, T’yon Woods, Robert Wright.