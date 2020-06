Arkansas State University at Jonesboro announced its Chancellor’s and Dean’s Lists for spring 2020, including students from Southeast Arkansas.

The Chancellor’s List (designated as CL) includes students who earned a grade point average of 3.80 to 4.0 for spring classes. The Dean’s List (DL) includes students with a grade point average of 3.6 to 3.79.

Area honorees listed by hometown include:

Pine Bluff: Joy Byrd, CL; Bryanah Crane, CL; Jaylon Deshazier, DL; Redfield: Abigail Cline, DL;

White Hall: Haley Brown, CL; Blaine Carter, CL; Hayden Foster, CL, Leah Gillette, CL, Haley Huyck, CL, Sara Jones, CL, Kristen Lanni, CL, Mackenzie Poe, CL, William Ragar, CL, Spencer Scallion, CL, Hanna Stone, CL, Henley Tucker, CL, Sydney Zuber, CL, Ross Ellis, DL, Elizabeth Gillette, DL, Nicholas Richmond, DL, Tarendeep Thind, DL, Anna Tietz, DL;

Gillett: Banks Philipp, DL, Alex Trites, DL; Humphrey: Erica Bradley, CL, Taylor Gilcrease, CL, Hannah Jackson, CL;

DeWitt: Caitlyn Baker, CL, Alex Garrison, CL, Tiner Gunnell, CL, Taylor Mannis, CL, Kyla Patterson, CL, Kayla Poor, CL, Karli Rieves, CL, Beth Shadwick, CL, Darby Vancamp, CL, Carly Watkins, CL, Ashtyn Beck, DL, Sara Thompson, DL;

Fordyce: Kaoori Archer, CL; Dumas: Sydney Luna, CL, Jerrison Edwards, DL; McGehee: Mary Dunn, CL; Kinslee Burdan, DL;

Monticello: Grayson Griffin, CL, Haley Hill, CL, V. Pinkus, CL, Samuel Mencer, DL;

Star City: Ryan Davis, CL, Laterriuna Hill, CL, Cassidee McGee, CL, Karley Spivey, DL;

Stuttgart: Abby Carle, CL, Jess Crum, CL, John Hoskyn, CL, Corinne Keller, CL, Kimberly Oliver, CL, Sydnee Segars, CL, Breuana Light, DL, Micah Mitchell, DL, Blake Sanders, DL, Erin Siems, DL; Tichnor: Makayla Whiting, CL;

Hermitage: Blaine Forrest, DL; Warren: Cameron Cobb, DL; Grapevine: Dylan Allbritton, CL, Terah Grimes, CL; Hensley: Hayley Capps, CL; Prattsville: Ashton Archer, CL;

Sheridan: Blair Casey, CL, Cassie Clement, CL, Brendan Crutchfield, CL, Anna Handloser, CL, Logan Mitchell, CL, DeeAnn Shults, CL, Heath Alexander, DL, Allison Berry, DL, Nicholas Smith, DL, Emily Winders, DL.