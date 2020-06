Education News

University of Arkansas at Fort Smith Spring 2020 Deans List:

Students with a 4.0 (straight-A) grade point average are marked with an asterisk.

Alma: *Josh Aden, Sydney Alegria, Molly Battles, *Jordan Blackman, Jeffery Bowerman, *Amanda Brown, *Stacy Cater, *Tiffany Chenault, Rachel Churchill, Joe Costiloe, *Michael Dahlem, *Angela Davis, *John Davis, Emily Fowler, *Brandon Gibbons, Tiffany Harvin, Amber Holt, *Katrina Honeycutt, Steven Howard, *Samantha Jefferson, Brayden Johnson, Carsyn Jones, *Eddie Jones, *Shelby Kordsmeier, Paige Lasiter, Andrea Love, *Sydnee McGatha, *Trenity Myers, Joshua Oddson, Ayrie Parsons, *Alora Perry, *Jaden Petree, Randall Pulis, Asante Pulliam, Chloe Ray, Mikayla Ray, *Cody Reeves, *Megan Renfro, Erin Rhodes, *Riley Roper, *Joslyn Scruggs, *Katelyn Smith, *William Thomasson, Harla Troub, *Gonzalo Valencia, Juan Velazquez, Kaitlin Williams, *Abby Wilson,

Barling: *Billy Anderson, Junelle Balagtas, *Fawn Damron, Breanna Davenport, Dawn Davis, James Hansel, *Timothy Harvey, Ashleigh Hattaway, *Kevin Head, *Ramona Humphrey, Brittany Lamb, *Caroline Langham, Landon Lingo, Ariah Luiz, Nayelie Maldonado, Kristi Martin, Jamie Mathews, Julia Mathews, Erika Maxwell, Delena Montes, David Nguyen, Maribel Onofre Garcia, *Peaches Parker, *Mary Roberts, Paige Smith, *Rachel Tanner, Jacob Todhunter, *Duc Tran,

Bokoshe: *Rodie Snell,

Bonanza: Hunter Marquez de la Plata,

Booneville: *Alyssa Adair, Darby Beason, James Bradshaw, Kyle Cha, Rebecca Cox, Alexis Danekas, Kaitlynn Davis, *Shelbie Duke, *Hannah Evans, *Kevin Goff, Abbie Heissler, *Jo Kerns, Daisy Lear, Chelsea Luttrell, Ashlyn Parker, *Mariah Reagan, Jessica Rice, Justin Rongey, *Hailey Schmitt, Callie Smith, *Alexa Taylor, Lillian Taylor, *Riley Taylor, Anna Thammovongsa, *Jesse Witt,

Branch: *Valerie Hammond,

Cameron: Latishia Lackey,

Cedarville: Alexandria Almanza, *Patience Wise,

Central City: Avery Green,

Charleston: Allison Green, Jacob Green, Gunner Heft, Madison Huggins, *David King, Yeejkub Lee, Michael Lloyd, Lacey McKenzie, Sierra Moseley, Garrett Phillips, Hayden Pittman, Eran Robertson, Johnathon Singleton, *Alice Staggs, Sandra Torkelson,

Cove: *Halie Standerfer,

Dyer: Israel Hatley,

Fort Smith: Jorge Abarca, Muhammad Abdulrahim, Mitchell Adkins, Natalia Alarcon, *Ariana Allard, Andrew Anderson, *Kimberly Andrews, Silvia Argueta, Andrea Arredondo, Arleen Atanacio, *Michelle Atkins, Halid Avdic, *Alex Avillion, Jose Ayala, Faith Babb, Heidi Bailey, Katelyn Bailey, Shiane Bailey, Adam Baker, Shadow Baker, Derian Baltazar Del Rio, Jody Barbaree, Samantha Barnett, *Edgar Barroso, *Dalesha Bausley, Rylen Baxter, *Cassandra Bell, Samantha Bell, *Ethan Benjamin, Samantha Benton, *Rachal Berry, Darlene Betancourth, *Sidney Bieker, Claire Birkhead, *Kaylee Birkner, Ibrahima Bojang, Eli Bolton, *Fatima Bonilla, *Raymond Boston, Melanie Bradley, *Catherine Brantley, Micah Brasher, Katelyn Brent, Aaron Bridges, Emerald Brown, Jeanie Brown, *MaKaia Brown, Taylor Bruton, Dominique Bryant, *Noah Buchanan, *Kim-Phung Bui, Bella Buie-Bottoms, Kourtny Bullock, Jacob Burch, Madeline Burgin, *Camden Cain, Brianna Calvillo, Bryce Capocelli, Karla Carbajal, Abigail Carico, Fernando Carrera, Magdalena Castillo, Ashley Chanmanivong, Nicole Chanthakhot, Eric Chanthaseny, Miguel Chavez, Felicia Chindasack, Alina Chuong, *Kelsey Collins, *Maria Colorado, Emily Connelly, Christian Contreras, Madeleine Conway, Berkley Cooper, Emily Cooper, Ashlynn Corbin, Sarah Craig, *Amber Crawford, Georgia Crawford, America Cruz, Aaron Dalton, Jordan Dart, Madyson Dart, *Scott David, Juwann Davis, Hailey Delp, Savannah Denton, *Carolina Diaz, McKala Dillard, *Calvin Do, Nickolas Dominguez, *Jenna Drake, *Sydney Du, *Makayla Earley, Duong Easley, Paul Easley, *Ethan Eddleman, Courtney Edmonds, Adam Edwards, Jacob Edwards, *Michaele Edwards, *Bryan Elam, Josline Ennen, *Megan Eppinette, Jessica Ervin-Lisdell, *Emma Espino, *Abraham Estrada, Fernando Estrada, Brandon Evans, Johnathan Evenson, *Jaquelin Fernandez, *Joanna Fernandez, Renae Fisher, Samantha Fisher, *Meaghan Fletcher, Ashley Floyd, Jewell Foshee, Amy Franco, *Lindsey Franklin, *Jessica Frazier, *Sarah Freeny, Emily French, *Emma Friery, Samuel Fuentes, Martin Funmaker, *Tessa Galarza, Diego Galvan, Stefi Gandhi, Araceli Garcia, Edgar Garcia, *Estefani Garcia Carcamo, *Caleb Garner, Kellie Garner, Kippin Garner, *Peytin Garrett, Branigan Geoates, *Chasity Gilyard, Andrea Gomez, Isamar Gonzalez, Julio Gonzalez, Casey Goodson, *Sarah Goyne, *Cassie Graham, *Matthew Greeff, James Green, Faith Greenfield, *Lindsey Gregory, Kaitlyn Griffith, Diana Guerrero, *Bao Ha, *Paul Hackbarth, Alianna Hackworth, Megan Halbert, Joshua Hale, Logan Halsey, Jonathan Harms, Brady Harper, Anya Harris, *Shelby Hartmeier, Shelby Hartwig, Antonio Haynes, *Santana Haynes, Adriana Hernandez, Daniela Hernandez, *Isela Hernandez, *Francisco Hernandez-Rosado, Hailey Hickman, Hope Hickman, *Joseph Higginbotham, *Luke Hinton, *Kayla Hipp, Stephanie Ho, Lauren Hodges, Claire Hollenbeck, Chris Holmes, *Hannah Holstead, *Cordelia Hook, *Kathryn Horn, Ryan Horn, *Robert Howard, *April Huffman, *Wesley Hughes, *Tasia Humphrey, Hensley Hurst, Montserrat Ibarra, Daniella Infante, *Zachary Inthisone, Emily Jaggers, Candace Janders, *Jacob Jarvis, Dustin Jay, *Ariana Nicole Jaymalin, *Hannah Jenkins, *Harrison Jenkins, Sebastian Jennings, Meghan Johnson, *Trystan Johnson, Abigail Jones, *Brynton Jones, Haliel Juarez, Leslie Juarez, *Sean Jurczyk, *Stephanie Jurczyk, *Megan Justus, Nancy Kain, Logan Kelley, Kloie Kennon, *Dalton Kesner, *Darren Keuthirath, *Amanda Key, *Colton Key, *Anna King, Jennifer Kious, *David Korvick, *Alyssa Kroth, *Stefanie Labs, Gunner Labyer, *Ryan Lam, *Bryce Langley, Alicia Lankford, Joseph Latta, Autumn Laudan, *Sasha Lawson, An Le, *Thi Le, Sabrina Leader, Kayla Lekdavanh, *Phommadeth Lekdavanh, *Parker Lemley, Juan Leon Huerta, *Janiah Lewis, John Liles, *Helen Lively, Hannah Marie Lluvido, Katherine Lockhart, Jeason Lopez, Alyssa Lovan, William Lovell, *Jacqueline Lyle, *Katelyn Lyons, Luther Mackey, Audrey Martin, *Brigham Martin, *Jacob Martin, Summer Martin, Juan Martinez, Manuel Martinez, Marely Martinez, Mixztly Martinez, Billy Marts, *Diana Matamoros Garcia, Ethan Mathews, Jason Mayorga, Arron McAllister, Rebekah McAllister, Anna McCoy, Tarnell McCray, Brenda Mccain, Kenzie Mears, Angie Mejia, Charles Melby, Madison Melton, *Willow Mendez, Brandy Mendoza, *Kevin Mendoza, *Ross Metcalf, *Safa Mian, Casey Miller, *Sara Miller, Candace Millican, *Tonya Mills, Madison Mizell, *Zabdiel Montes, *Scott Montgomery, Janelle Moore, *Mikayla Moore, Brandi Morrison, Steven Mosley, *Marguerite Ndi Mefoe, *Braylin Neal, *Dyllan Newell, Hali Newman, Evy Nguyen, Josh Nguyen, Rosie Nguyen, Anitsia Nissen, *Matthew Nix, *Elizabeth Noess, Amanda Norris, Keesler Nye, Rachel O'Brien, Gene O'Dell, Leslie O'Neal, Joseph Olguin, Tara Oliver, Nancy Orellana, Raul Ortiz, Abbye Ostrander, Ethan Owens, Meagan Pabis, Angie Palacios, *Jordan Parker, Zoie Parker, Mason Patterson, Ross Payne, Logan Pearson, Jocelyne Perez, *Patricia Perez, Sandra Perez Huitron, Serina Phakhamvilay, Danny Pham, *Jackie Pham, *Miranda Pham, Zoe Pham, *Carol Phan, *Kevin Phommaha, Andy Phongphouthai, *Kadin Phoumivong, *Eryn Pool, *Carissa Pope, *Mark Pozada, *Brandon Preston, *Giselle Quintanilla, Janro Rafanan, *Catherine Rains, Daniel Ramirez, *Diana Ramirez, Merary Ramirez, Katie Rauch, Cristina Recinos, *Andrew Reed, Bryana Regalado, Christopher Releford, Adyn Rink, Ashley Robbins, Emily Roberts, *Samantha Roberts, *Nicole Robertson, *Samantha Robison, Jennifer Rodriguez, Logan Roe, *Destiny Rolen, *Taylor Roman, Brandon Romero, Carolina Rosales, *Briley Rosamond, *Rachelle Roy, *Zachary Roy, *Mary Ruple, Bethany Russell, *Monica Rylee, *Rabia Sajjad, Isandra Saldivar, Manuel Sanchez, Roxana Sanchez, *Juan Sanchez Olalde, *Chance Sanders, Dakotah Sanders, *Kimberly Sandoval, James Sangster, Mason Sayers, *A. Sayvongsa, *Stephanie Sbanotto, *Jeremy Scallions, *Callie Scherrey, *Sarah Schneider, Nathan Scott, Bruce Seaton, *Ana Segovia, Timi Sengsouriya, *Sonali Shah, *Eileene Sharma, Amanda Shipley, *Jordanna Shotzman, Courtney Simmons, *Addison Skelton, *Savannah Slayline Varner, Chase Smallwood, Ashley Smith, Caeleigh Smith, Hallie Smith, *Ian Smith, Kathryn Smith, Megan Sonnenmoser, *Katelyn Sosebee, Sarah Stephens, *Matia Stewart, Stephen Stoll, Thomas Story, *Breanna Stoufer, Zachary Stout, Taylor Stubblefield, *Ricci Stylman Ricchetti, *Erica Sudderth, Mari Sumbler, Tory Sutton, *Connor Swaim, Michael Swaim, *Niko Tagle, Sean Tait, *Megan Taylor, Rachel Taylor, Lance Teague, Audrey Thomas, Kyrene Thomas, *Christopher Thompson, *Kayla Thompson, *Nicholas Thompson, *Shayla Thompson, Sierre Thompson, Jennifer Tipton, Charley Toney, Jada Toney, Elias Torres, Brandon Tran, *Hayley Tran, *Martin Tran, Phillip Tran, *Tena Tran, *Tyler Traylor, *Jonathan Turco, *Ashlee Turner, Julie Tusing, Roger Tusing, Brenden Ulrich, Heabren Ulrich, Liliana Uribe, Jeff Van, Kaylia Vandermillion, *Daisy Vargas, Rudy Vasquez, *Sarah Velazquez, *Randy Vickers, *Esther Victoriano, Sidney Vincent, Emily Vines, *Hien Vo, Moorea Wade, *Angelin Walker, Faith Walker, *Grace Walker, *Christina Walrod, *Fayonna Warr, Terrell Washington, Nicole Waters, Dalton Weaver, Alexandria Webb, Krisangela Welch, *Dezaray Wiederhold, *Shai Wilkinson, *Chris Willhite, Amber Williams, Ethan Williams, *Larry Williams, *Roberta Willis, *Ashley Wilson, *Haylie Wilson, Domenishia Woolfolk, Jacquelyn Woolsey, Courtney Yandell, *Andrew Yarbrough, *Raefa Yasin, Crystal Yeung, Madison Yokey, *Annalee York, *Taylor Young, Zachary Young, Brandon Yowell, Brandon Yutterman, Rodolfo Zapata,

Gans: Tara Oliver,

Gore: Alexis Huckbay,

Greenwood: Cameron Adams, *Izabelle Andrews, Mason Archer, *Alec Armstrong, *Spencer Atchley, *Maycee Atkins, Peyton Bader, *Chyloh Bartok, *Kimber Bennett, Emma Booker, *Madison Branham, *Melinda Branum, *Alex Burns, *Alyssa Burns, *Nicole Cagle, Michelle Callahan, Madison Cantrell, Lauren Chitty, *Mikaela Colvin, *Tammy Conrow, Michael Coonce, *Jessica Cotner, *Daphne Crossno, *Ricky Dean, Katelyn Deer, *Alexandria Dormois, *Devyn Doyle, *Andrea Duhon, Seth Dungan, *Michael Dunham, *Samantha Duque, Katelynn Dutton, Sarah Elkins, Faith Elmore, *Ruth Etter, Jaleigh Foster, Amber Fox, Nathanael Fox, Noah Fox, *Heather Foy, Cheyanne Fulford, Macy Geddes, Tanner Gilliaum, Nathaniel Gonzales, *Joshua Graham, *Elizabeth Harcrow, *Daniel Harris, Seth Hensley, William Herrel, *Mackinley Heydenreich, *Lacy Hill, Miya Hoang, Clayton Hobbs, *Emma Hunt, *Tamara Hunt, Alexandria Inman, Marc Jones, Emily Kittle, Cody Koch, *Karter Langston, Taylor Lasiter, Madison Lawler, *Samantha Lewis, *Noah Ligon, *Kinsey Martin, Toni McDonald, Josey Mitchell, Macy Morris, Tatum Munoz, Cobe Neal, *Lorin Nhongvongsithi, *Sonia Niles, *Tyler Noetzol, *Mikayla Norman, Faith O'Mahony, Jeffery Oxford, *Sydney Parker, Madison Pfeifer, Coby Porter, *Faith Preston, Mikaela Pschier, Keila Qualls, Danielle Randolph, *Taylor Ross, Ricardo Sanabria, Jessica Shackelford, Katelin Shackelford, Tabitha Simmons, Colton Simpson, Carter Smith, Cody Smith, *Emily Smith, *Stacie Smith, Garrett Spain, Shelby Spandle, *Mikayla Steel, *Ashton Stewart, *James Stewart, Kaitlyn Summitt, *Joshua Synoground, *Kenzie Tallakson, Jordan Tedford, Makayla Thacker, Johnathan Thammarath, *Kasidey Thompson, Adam Toland, *Sheldon Vargas, *Jiang Vass, Hannah Whitlock, *Rachel Wilbanks, Elizabeth Wilkinson, *Darian Wilson, Trevor Wilson, Megan Wolfe, Jamie Wroten, *Roxanna Wylie, *Kyle York, *Carley Zirbel,

Hackett: *Victoria Amonsin, Deborah Brown, *Harrison Brown, *Isabella Davis, Bryer Duboise, *Luke McDonald, *Emily Molina, *Amanda Nelson, Beau Nelson, *Stephanie Porter, *Cherise Robison, Lea Sappington,

Hartford: *Judge Ackerson, *Nicholas Cater, *Taely Dedmon, *Azzia Denham, *Elisabeth Maxwell, *Mary Smith, Michael Staton,

Heavener: *Kasey Baker, Cassidy Bottoms, Ramiro Cruz, Laura Fischer, *Nicholas Ford, *Marisol Vasquez,

Huntington: *Natalie Brewer, Hunter Chastain, *Jerica Collins, Julia Coplin, Elizabeth Escalante, Sabrina Harmdierks, *Nathaniel Holland, Stephanie Passmore, *Madison Strunk, *Ethan Williams, Garrett Wilson,

Lavaca: *Elizabeth Blair, Karissa Cole, Destinee Crossland, *Hannah Harrison, *Kathryn Harrison, Hope Headley, *Hunter Hobbs, Leslie Holland, William Howard, *Justin Johnson, *Katie Johnson, Elizabeth May, Sara McGahey, *Christina Meijer, *Joseph Melton, *Brittany Mize, *Jordan Morgan, *Breanna Noble, *Kaylin Rose, *Tammy Schaefer, *Meagen Spicer, Morgan Taylor, *Rene' Taylor,

Magazine: *Adison Bennett, *Taylor Nichols, Hannah Smith, Emily Staton, *Nai Thao, Kia Yang,

Mansfield: Kylie Eveld, Caleb Harwell, Brandi Heydenreich, *Richard Lodge, Karolyn Manas, Sarah Mott, Kelsey Rider, Hayden Rose, Cameron Walker, *Rylea Weaver, Hunter Willsey, *Amie Winters, John Woolbright, *Der Xiong,

Mena: Makayla Anderson, Shelby Ashcraft, *Eden Barney, Angela Brown, *Joy Danbom, Shreetika Gyanwall, *Lindsey Logan, Kaylee Lunsford, *Jon Medlin, *Madison Pettigrew, Antonia Pfister, Riley Schnell, Caroline Singleton,

Mountainburg: *Lauren Becker, Jennifer Burcham, Heath Earnhart, *Codee Garrett, Trenton Gregory, *Lydia Griffith, Rylli Hammond, Autumn McKenzie, Brooklyn Peters, *Geneva Steinauer, *Kali Teague, Kori Thompson,

Mulberry: *Justin Brewer, *Sarah Hattabaugh, Brianna McBee, Clinton McBee, *Logan Moore, Steven Simon,

Muldrow: Jordan Aikey, Quinton Broyles, *Kaitlin Butler, *Molly Cherry, Sasha Davis, *Cade Floyd, Joshua Freeman, *Kalen Griffin, Jordan Hardwick, Jesse Harmon, Melissa Hayden, Brittany Hollis, Rachel Johnson, Michael Lonsway, *Gregory Lowe, Miles Mason, *Alana Matheny, LaTreace Matlock, Pablo Monroy, Beau Morton, *Elliot Nemeth, Ashton Nichols, *Mackenzie O'Kelley, Destiny Riddle, Johnna Riggs, *Joshua Smith, *Lindee Smith, *Brandi Strick, Gavin Strong, *Aaron Tomlin, Amber Walker, Katelyn White,

Natural Dam: Rhiannon Colvin, Devon Rice,

Ozark: Jessica Hall, Destiny Hunt, *Molly Musick, *Isaiah Powers, *Alyson Ryan, *Tatum Willhite,

Paris: *Selena Ellison, *Jesse Jones, Jennifer Moua, *Morgan Redding, Smart Vang, Bethany Warrington, Hannah Warrington,

Pocola: *Jeffrey Abernathy, Zachary Duke, *Faith Hicks, *Kelsey Karl, *Megan Karl, Chandler Littleton, *Paige Lokey, James Moore, Ronald Smith,

Poteau: *Jennifer Anderson, *Kisty Barnes, Noah Bowen, Eric Chavarria, *Karna Clark, *Taylor Darneal, Jenny Dixon, *Trinity Fox, *Davis Grantham, *Cassaundra Huggins, Haylie Langworthy, *Nickolas Manifold, *Jarod Meredith, Tanisha Mills, Reece Mitchell, *Katie Redhage, *Sevin Riley, Victoria Roe, Taylor Shockley, *Mackenzie Slusser, *Madison Slusser, Ashlynn Smith, Cale Smith, Tori Smith, Brandon Stone, *Nathan Ulmer, Rece Ward, Cailey Yochum,

Ratcliff: *Tom Johns, *Christina Smith,

Roland: Cierra Andrews, *Mikiah McDonald, Elisabeth Pearson, Jade Rogers, Baylie Sessums, Bailey Wright,

Rudy: Theresa Baggett, Yolanda Cartwright, *Lari Cox, Katelyn Hardcastle, Caleb Jones, *Julie Marshell, *Dalton Norris,

Sallisaw: *Ethan Brooks, Olivia Coulter, Andrew Duch, Rebecca Greer, Tyler Haddox, *Madison Huff, *Blake Karr, *Payton Karr, Brooklyn McMurtry, Sean Morgan, Edward Ruark, Whitney Valdivia, Jessica Whitekiller,

Shady Point: Hannah Kannady, Amanda Yandell,

Spiro: Aaron Capes, Bobby Ellis, Hannah Gilliam, *Maggie Henson, Lindsey Kenner, Karla Mcgee, Dylan Ridenour,

Subiaco: Kristina Kohler,

Talihina: Mackenzie Green, Haley James, Jayla Johnson, Hailey McClain,

Uniontown: Sarah Lind, Cynthia Rose,

Van Buren: Ashley Acord, Braeli Allen, Seth Anderson, Martiny Aphay, Jaquelin Arista, *Cole Ashton, *Cristian Avila, *Jake Ball, Jordan Barlow, *Londan Barlow, *Vanessa Barrera, Braylee Berry, Analise Black, Braiden Brasher, Jordan Brodie, Mckenzi Bromley, Lloyd Brothers, Ashley Brown, *Jacob Burton, Stacie Bynum, Tyler Carter, *Connor Catron, Kristin Centeno, Lauren Cervantes, Aysha Chanthavong-Harris, Mikaila Cobbler, *Shayna Collie, *Melissa Cook, *Joshua Coombes, Christopher Cooper, Jaelyn Cooper, *Adrian Cuevas-Herrera, Carlee Davis, *Andrew Dillard, Beth Duquette, *Kelsey Estrada, *Brooke Eubanks, Kiana Farra, *Luiz Ferreira, *Farrah Fight, Brayden Fimple, *Randall Fitzwater, Hannah Floyd, *Cara Ford, Jamie Fore, *Adam Fudge, Timothy Gammill, *Mauricio Garcia, *Henry Gibson, Alecia Gipson, Tracy Gist, Blake Godwin, Torie Goode, William Gray, *Laura Gregory, *Kaylee Grider, *Pattie Grider, Scott Grider, Katherine Griffin, Brandi Gurule, Eddy Guzman, Dustin Hager, *Kelly Hardy, *Haley Harwood, *Joseph Harwood, Michael Harwood, Ashley Heckard, *Jocelyn Henriquez, *Josue' Hernandez, Maelle Hernandez, Randy Hilmer, *Jeffrey Holman, Emily Hosier, *Alexis Inthavong, *Lydia Jackson, *Philip Jansen, Christopher Jester, *Elizabeth Johnson, Breanna Jordan, *Ashlea Joyce, Kyle Kelly, Cecily Kimble, *Aliyah Laabs, Payton Likens, *Fernando Lopez, *Brandon Loukota, Debralynn Lozano, Kaylie Mabry, Sage Mackin, *Gloria Martinez, *Danielle Mason, *Honey Matevia, Brieana McAfee, *Kaylie McVoy, Andrew Miller, *Anthony Ming, *Noelle Moates, *Lauren Molton, Ethan Moore, Eddie Muongmany, *Bailie Murphy, Samuel Nash, *John Newsom, Phillip Nguyen, Ronal Pacheco, *Steffany Papp, Susana Peraza, Callie Pixley, *Gabriel Priddy, Alexis Qualls, *Melanie Ramirez, Juan Ramirez-Leon, *Dillon Ramsey, Nerissa Recinos, Heather Redding, *Lauren Richardson, Tristian Roberts, *Devin Rogers, Stephanie Romero, Victoria Romero, *Leslie Rosa, *Jason Rubio, Isaiah Russell, Irasema Sandoval, *Mallory Scherrey, Ian Schweizer, Colby Scott, *Madison Seewald, *Mickey Sengchanh, Skilear Sharp, *Jordan Shores, Keith Shultz, *Shandi Siler, Matthew Simpson, Skylar Smith, Allison Stephen, Mallory Stephenson, Parker Stroud, Rebecca Symonds, Samantha Taylor, *Debbie Temal, *Carrie Terry, Kory Thongkham, Seantiana Tims, Kyler Tracy, *Chasity Vargo, *Mildred Verdin, Jasmin Vorabouth, *Kenneth Walker, Wesley Warnock, *Josiah Wasson, *Whitney Wewer, *Taylor Wewers, Jericka Whitlock, *Sarah Williams, *Seth Willyard, *Megan Wing, *Jordan Yerby,

Vian: *Cassidy Ford, *Alexis Kleman,

Waldron: *Richard Atnip, Sandra Clarke, Mason Cox, Jackelin Diaz, Ethan Fielding, *Alma Flores, *Hannah Hale, Adora Kiatoukaysy, *Claudia Mondragon, *Sean Moore, Cesar Perez, Evan Ridenhour, Taylan Underwood, *Darci Wright,

Whitesboro: Jeremy Lacy,

Wister: *Breann Lathrop, *Mary Stewart, *Emily Thomas.

Oklahoma State University Spring 2020 Honor Rolls

Full-time undergraduate students who completed 12 or more hours with a grade point average of 4.00 made the President’s Honor Roll and students with a grade point average of 3.50 or higher with no grade below a C made the Dean’s Honor Roll.

President's Honor Roll:

Blake Bartlett, Greenwood; Tiffany Burch, Fort Smith; Rachel Crisp, Alma; Olivia Davis, Fort Smith; Lauren Ford, Hartford; Christian Griffith, Greenwood; Alyssa Hoyle, Mulberry; Alexandria Hug, Fort Smith; Avery Melton, Fort Smith; Scott Phillips Jr., Fort Smith; Katlyn Rackley, Van Buren; Kenneth Sweeney, Greenwood; Jet Turner, Van Buren; Rachel Williamson, Mena.

Dean’s Honor Roll:

Johnathan Burgess, Hatfield; Zachary Defrees, Van Buren; Amy Frank, Hackett; Sydney Markham, Van Buren; Frederick Mergner, Fort Smith; Sydney Moore, Fort Smith; VanessaRiddle, Fort Smith.

Southeast Missouri State University Dean’s List:

Students named to the list earned at least a 3.75 grade point average on a 4.0 scale, completed at least 12 hours of standard graded credit, achieved no grade below a B and received no failing or U grades in enrolled, credit/no credit or pass/fail courses.

Fort Smith: Alice Anders,

Van Buren: Sydney Furney.

Barling Resident Named to University of Central Oklahoma Dean’s Honor Roll

Barling resident Megan Elizabeth Hartness has been named to the Dean’s Honor Roll for her work in the spring 2020 semester, a distinction given to those who achieve the university’s highest academic standards. To be included on the Dean’s Honor Roll, a student must record a 3.5 grade point average or better for the semester and no grade lower than a B for their work in qualifying classes.

Arkansas Tech University at Ozark presents 2019-20 Faculty Excellence Awards

Arkansas Tech University at Ozark Campus faculty members Adele Berry and Ron Hutain have received special recognition for their performance during the 2019-20 academic year.

Berry earned the 2019-20 ATU-Ozark Faculty Teaching Excellence Award, while Hutain is the 2019-20 winner of the ATU-Ozark Faculty Service Excellence Award.

"We extend our congratulations and appreciation to Adele and Ron," said Bruce Sikes, ATU-Ozark chancellor. "They are representative of the commitment to student access and student success that exists on our campus. It is because of outstanding people like Adele and Ron that ATU-Ozark is the choice for so many students seeking career and technical education in the Arkansas River Valley."

Berry serves as workforce education instructor in practical nursing. She earned an Associate’s degree in Nursing from the University of Arkansas and has been a member of the ATU-Ozark faculty since 2014.

Hutain joined the ATU-Ozark faculty in 1984. He is a workforce education master instructor and program chair in industrial control systems. He holds an Associate of Arts degree from Chaffey Community College and a Associate of Applied Science degree from ATU-Ozark Campus.